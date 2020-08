Maltempo Veneto, forti temporali nella notte: potente downburst a Rosolina Mare, strage di alberi e tanti danni nelle province di Padova e Rovigo [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Violenti temporali si sono abbattuti sul Veneto nella notte, provocando danni tra la provincia di Padova e quella di Rovigo. I vigili del fuoco sono intervenuti stanotte a Padova nel quartiere dell’Arcella, dove un fulmine ha centrato un condominio: nessun ferito ma molta paura, fuori uso la centralina elettrica e l’impianto di collegamento delle utenze comunali. Pompieri in azione anche a Vescovana, dove a causa del forte vento un albero e’ caduto su un allevamento di polli. Albero sulla statale anche ad Anguillara, sulla Statale che la collega a Bagnoli. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la provincia per allarmi impazziti a causa di tuoni e ... Leggi su meteoweb.eu

L’ ondata di caldo africano che ha dispensato afa alle e temperature elevatissime su molti angoli d'Italia sembra arrivata all’epilogo. Anche se 12 città sono ancora sotto scacco dell'afa in alcune re ...

PADOVA. Maltempo notturno su tutto il Veneto e in particolare nelle zone centrali della pianura. Un violento temporale che stanotte ha colpito il Padovano ha provocato disagi in città e in provincia.

