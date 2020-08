Maltempo, un morto e un ferito in Liguria, raffiche a 106 kmh ad Alessandria, acqua alta a Venezia, 50 incendi in Sicilia Le previsioni (Di lunedì 3 agosto 2020) Nubifragi e grandinate al Nord , incendi e caldo torrido al Sud . Le condizioni che vanno dal pesante al sereno afoso spaccano in due l'Italia, costretta a fare i conti con un inizio d'agosto che sta ... Leggi su leggo

Nubifragi e grandinate al Nord, incendi e caldo torrido al Sud. Le condizioni meteo che vanno dal pesante maltempo al sereno afoso spaccano in due l'Italia, costretta a fare i conti con un inizio d'ag ...

A Sud sono invece le fiamme a fare paura, alimentate dalle elevate temperature. Una “saccatura” proveniente dall'Atlantico ha raggiunto già nel fine settimana il Nord Ovest, estendendosi poi sulle alt ...

