Maltempo, Smurfit Kappa: danni allo stabilimento nel Modenese (Di lunedì 3 agosto 2020) “Il Maltempo con un nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio nel Ferrarese e nel Modenese con temporali, grandine e raffiche di vento ha colpito anche lo stabilimento di Smurfit Kappa, a Camposanto sul Panaro in provincia di Modena. Lo racconta la stessa multinazionale del packaging a base carta che, in una nota, spiega di avere “subito danni per oltre 100.000 euro”. In particolare, viene spiegato, la pioggia entrata nella struttura “ha danneggiato i materiali obbligando la direzione a fermare momentaneamente l’attività per garantire la sicurezza di tutti i dipendenti”. Gli operai i sono messi al lavoro per liberare lo stabilimento dall’acqua e dal materiale danneggiato e spiega ancora l’azienda ... Leggi su meteoweb.eu

Ansa_ER : Maltempo: Smurfit Kappa, danni a stabilimento nel Modenese. Per 100.000 euro. Nubifragio ha rovinato materiali azie… - SulPanaro : Maltempo, gravi danni alla Smurfit Kappa: operai al lavoro per ripristinare la produzione -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Smurfit Maltempo: Smurfit Kappa, danni a stabilimento nel Modenese - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Maltempo: Smurfit Kappa, danni a stabilimento nel Modenese

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Il maltempo con un nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio nel Ferrarese e nel Modenese con temporali, grandine e raffiche di vento ha colpito anche lo stabilimento di ...

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Il maltempo con un nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio nel Ferrarese e nel Modenese con temporali, grandine e raffiche di vento ha colpito anche lo stabilimento di ...