Maltempo Lombardia: in corso i lavori per la messa in sicurezza della Sp29 del Gavia (Di lunedì 3 agosto 2020) La Strada provinciale 29 del Gavia è chiusa tra l’incrocio con la via comunale Favallini e la località Case Sparse di Pezzo. Lo comunica la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore Pietro Foroni. Il Passo del Gavia, nella zona di Ponte di Legno, valico che divide la provincia di Sondrio da quella di Brescia, è chiuso da ieri fino a data da destinarsi a causa di una frana provocata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Proseguono, intanto, i lavori di messa in sicurezza della Sp 29 attraverso la creazione di una barriera artificiale di 6mila metri quadrati di materiale e il ripristino dell’acquedotto e ... Leggi su meteoweb.eu

