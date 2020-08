Maltempo Liguria: dopo i nubifragi della notte, tornado a Sestri Levante (Di lunedì 3 agosto 2020) In questo lunedì 3 agosto all’insegna del forte Maltempo al Nord Italia, si registra anche un tornado a Sestri Levante, comune della città metropolitana di Genova. Già nella notte, la Liguria era stata interessata da violenti nubifragi, con grandine e forte vento che hanno determinato danni e disagi nella regione. Muri di contenimento crollati, alberi abbattuti e tetti scoperchiati sono il bilancio del Maltempo che fino a questo momento ha colpito la Liguria. Ondata di Maltempo tra Piemonte e Liguria: crolla muro di contenimento a Chiavari, conta dei danni ad Asti Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: nubifragio, ... Leggi su meteoweb.eu

