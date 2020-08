Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: nubifragio, grandine e forte vento a Modena [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 3 agosto 2020) forti temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna, in particolare sono di forte intensità in provincia di Modena, Bologna e Ferrara. Proprio nella città di Modena, un forte temporale è stato accompagnato dalla grandine e da un forte vento (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Tra i dati pluviometrici più significativi, frutto del passaggio di questi temporali sull’area, segnaliamo: 36,6mm a Cento, 36,2mm a Crevalcore, 34,6mm a Castel San Pietro Terme, 34,4mm a S. Agata Bolognese, 30,2mm a Vigarano Mainarda, 30mm a Reggio Emilia, 29mm a ... Leggi su meteoweb.eu

