“Mai dire mai”. Simona Ventura, la verità sull’ultima voce boom. Fan già in festa (Di lunedì 3 agosto 2020) Ha fatto discutere la scomparsa dai palinsesti della Rai per la prossima stagione di Simona Ventura. Tanto che si sono susseguite le voci sulle possibili ragioni. Adesso, però, si parla di Simona Ventura come concorrente. D’altra parte la Ventura ha già dimostrato di saper passare con nonchalance dai panni di conduttrice a quelli di concorrente: nel 2016 infatti, dopo aver portato al successo L’Isola dei Famosi, decise di naufragare in Honduras come concorrente del reality condotto da Alessia Marcuzzi. E adesso, a quanto dichiarato dalla stessa Ventura, si apre la possibilità di partecipazione ad un altro reality che senza dubbio avrà tutto da guadagnare dall’avere come concorrente un personaggio così amato della televisione italiana. ... Leggi su caffeinamagazine

PatriziaTerzoni : C'è un limite che non va mai superato, e che dovrebbe essere chiaro e limpido per tutti. Esistono invece 'giornali'… - MuracaManuela : RT @babypumpkinpie: non avrei mai pensato di doverlo dire perché è logica la cosa ma visto che la gente non vuole capire: la pedofilia non… - MikrikMichele : @flaminiasabate1 Quando uno che non ha mai fatto un cazzo in vita sua parla di vita reale dovrebbe essere automatic… - glk011 : @LadyValentina14 @salvooo75 Conte è un DIPENDENTE. Non il Presidente. Va bene dire le cose una volta. 10 volte anch… - giulssx1d : RT @MrsTPWK_Styles: ??Faccio coming out?? (mi vergogno un po’ di quello che sto per dire) Non sono mai stata fidanzata e non ho mai dato i… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mai dire Vaccino Coronavirus, Russia: vaccinazione di massa per ottobre Corriere della Sera