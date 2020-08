Madre fa arrestare il figlio di 25 anni: “Se non gli davo i soldi per la droga erano botte” (Di lunedì 3 agosto 2020) Madre fa arrestare il figlio di 25 anni. Succede a Nettuno, in provincia di Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 25 anni per maltrattamenti in famiglia: la donna era arrivata a temere per la sua stessa vita di fronte alle minacce e alle violenze del suo stesso figlio che, secondo quanto denunciato, pretendeva da lei continuamente denaro per acquistare stupefacenti. Una storia di violenza, l’ennesima, tra le mura domestica con protagonisti un ragazzo di 25 anni e la mamma, indifesa di fronte alla minacce e alle botte del figlio. Succede a Nettuno, in provincia di Roma, dove una donna ha fatto arrestare il figlio quando è arrivata a temere per la sua stessa vita. I due familiari convivevano ... Leggi su limemagazine.eu

Madre fa arrestare il figlio di 25 anni: "Se non gli davo i soldi per la droga erano botte" Fanpage.it

ALESSANDRA NANNI - Due anziani costretti a vivere in una casa senza acqua calda nè riscaldamento, in mezzo a panni e lenzuola con lo sporco di mesi. Uno di loro era la sua stessa madre, ma secondo gli ...

Lido di Camaiore, Gerardo Ventrella: in overdose per alcol e droga. Il figlio muore, il papà è grave

Padre e figlio, legati a doppio filo dalla stessa maledizione, uniti fino all’ultimo, divisi per sempre da un’overdose di cocaina e cannabis. Gerardo Ventrella, 53 anni vissuti pericolosamente nelle p ...

