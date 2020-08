“Made in Vietri”, spettacoli gratuiti per tutto il mese di agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Anche nel mese di agosto, il Comune di Vietri sul Mare ha predisposto un programma di intrattenimento con spettacoli musicali e non solo, gratuiti che cercheranno di attrarre turisti e visitatori, contro la paura del covid. Il Comune alle porte della costiera amalfitana che è al momento privo di persone contagiate, ha allestito e presentato questa mattina il cartellone “Made in Vietri“. Caratteristica del programma è che tutti i gruppi che si esibiscono hanno, al proprio interno, almeno un componente che ha origini a Vietri sul Mare. Il primo appuntamento in programma mercoledì 5 agosto: in piazza Attilio della Porta “Made in Swing”. Il giorno successivo nella frazione Molina in località San Leo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : “Made Vietri”