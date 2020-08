Lutto nella politica: è morto l’ex senatore Bruno Dettori (Di lunedì 3 agosto 2020) Grave Lutto nella politica: è infatti morto l’ex senatore Bruno Dettori che si è spento nelle scorse ore all’età di 78 anni. Gravissimo Lutto nel mondo della politica. Nelle scorse ore, infatti, si è spento all’età di 78 anni Bruno Dettori, ex senatore ed ex sottosegretario. Il noto politico originario di Sassari ha insegnato per … L'articolo Lutto nella politica: è morto l’ex senatore Bruno Dettori proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MazzaliVanna : RT @CGILParma: 8 agosto, 64° anniversario della tragedia di Marcinelle: anche quest'anno nella sede CGIL... - infoitinterno : Lutto nella politica lecchese, è morto l’ex consigliere comunale Ciro Nigriello - SardiniaPost : #Sardegna Lutto nella #politica: è morta Bruno Dettori, che è stato anche sottosegretario all'Ambiente nel secondo… - CGILModena : RT @CGILParma: 8 agosto, 64° anniversario della tragedia di Marcinelle: anche quest'anno nella sede CGIL... - CGILParma : 8 agosto, 64° anniversario della tragedia di Marcinelle: anche quest'anno nella sede CGIL...… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutto alla Nuova Sardegna: si è spento Pinuccio Saba La Nuova Sardegna Lutto per lo sport Uisp e Monte Amiata

A soli 56 anni si è spento Agostino Ronconi, una vita spesa per il tennis come maestro e gestore del circolo di Arcidosso prima, e poi apprezzato maestro e istruttore a Santa Fiora. La morte di Agosti ...

Sergio Tenente si è spento all’età di 80 anni, vinse uno Scudetto con la maglia del Milan

Il calcio italiano è in lutto, Sergio Tenente si è spento all’età di 80 anni. La notizia è stata ufficializzata dal Milan, attraverso breve comunicato divulgato sui social. L’ex centrocampista triesti ...

A soli 56 anni si è spento Agostino Ronconi, una vita spesa per il tennis come maestro e gestore del circolo di Arcidosso prima, e poi apprezzato maestro e istruttore a Santa Fiora. La morte di Agosti ...Il calcio italiano è in lutto, Sergio Tenente si è spento all’età di 80 anni. La notizia è stata ufficializzata dal Milan, attraverso breve comunicato divulgato sui social. L’ex centrocampista triesti ...