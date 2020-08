Lulworth, la nuova vita del "gioiello del mare" (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - È sopravvissuto agli anni, alla guerra, all'incuria, ha ammortizzato con aplomb tutto anglosassone anche l'onta di un sequestro. Giusto in tempo per celebrare - scortato dalla Guardia di finanza dalla Tunisia in Italia - un appuntamento importantissimo, quello con il compleanno numero 100. È "Lulworth", un vero e proprio gioiello del mare, il veliero finito tre anni fa tra i beni sequestrati dalle fiamme gialle ad un imprenditore "sconosciuto al fisco". Si tratta di un mega cutter - il più grande del mondo - lungo 47 metri per 54 di albero e tre vele di prua, unico superstite della flotta di yacht d'elite ("Big Five") che inanellarono successi su successi - anche contro il "Britannia" di re Giorgio V - nelle principali regate veliche del decennio 1920-1930. Costruito nel 1920 in un ... Leggi su agi

