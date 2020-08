L’ultimatum di Trump: TikTok dovrà essere venduta entro il 15 settembre, altrimenti sarà fuori dagli Usa (Di lunedì 3 agosto 2020) «Se non viene venduta entro il 15 settembre TikTok sarà fuori dal mercato negli Usa». Dopo una giornata di trattative è questa la posizione del presidente Donald Trump sull’acquisto di TikTok (o almeno della sua versione statunitense) da parte di Microsoft. Il Presidente però si spinge anche oltre. Ora infatti non sarebbe solo favorevole all’acquisto ma vorrebbe che una parte dell’investimento finisse nelle casse della Casa Bianca. Qui le parole lasciate ai cronisti: Ho detto che se la acquisti … una parte molto consistente di quel prezzo dovrà entrare nelle casse del ministero del Tesoro Usa perché stiamo rendendo possibile l’accordo Le trattative Nelle utlime ore Microsoft aveva ... Leggi su open.online

stefanoarmellin : RT @comilara: Dazi: scade l’ultimatum di Trump, rischia 3 mld di Made in Italy - GianniPampado : RT @comilara: Dazi: scade l’ultimatum di Trump, rischia 3 mld di Made in Italy - comilara : Dazi: scade l’ultimatum di Trump, rischia 3 mld di Made in Italy - AgriculturaIT : Dazi, scade l’ultimatum di Trump. L’Italia rischia 3 miliardi di euro di Made in Italy @coldiretti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimatum Trump Usa, il Capo del Pentagono contro Trump: «No all’Esercito per sedare le proteste» Il Sole 24 ORE