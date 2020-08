Lugano, scelto il rapper Gué Pequeno come testimonial – FOTO (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Lugano ha scelto il rapper Gué Pequeno come nuovo testimonial per presentare le maglie della prossima stagione Il Lugano ha scelto un testimonial molto particolare per lanciare la nuova maglia per la prossima stagione, Gué Pequeno. Il rapper è milanese di nascita ma è, da qualche anno, residente in Canton Ticino, motivo per cui è stato scelto per veicolare sui social le proprie nuove divise. View this post on Instagram 🔥 Our new full collection for season 2020-21. 👉 They are now available for purchase in our online shop: https://bit.ly/39MbKjh Special guest: @therealgue Players: @gerndt & ... Leggi su calcionews24

Il Lugano FC qualche ora fa ha svelato la nuova terza maglia che i calciatori indosseranno nella prossima stagione, ma a far notizia è il testimonial scelto per la presentazione. Si tratta niente meno ...

Il suo Lugano a settembre si ritroverà per la sesta stagione consecutiva in Super League, ma il presidente ammette che 'io non mollo, ma le incertezze sono molte' Sereno ma non troppo, felice ma con r ...

