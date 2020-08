Louis di Cambridge, la nuova foto condivisa da Kate Middleton e William (Di lunedì 3 agosto 2020) «Sorridi!». Louis di Cambridge, 2 anni compiuti lo scorso aprile, si è messo di nuovo in posa. Mamma Kate Middleton e papà William hanno voluto condividere una nuova foto del loro figlio più piccolo per ringraziare i fan. È, infatti, tradizione che gli appassionati dei Windsor mandino lettere di auguri per ogni compleanno della royal family (oltre che per Natale). Buckingham Palace risponde sempre, e spesso con una nuova immagine del festeggiato. Questa di Louis, come le altre dei baby Cambridge, è stata scattata da mamma Kate, nella casa di famiglia di Anmer Hall, nel Norfolk. Leggi su vanityfair

Il primogenito di casa Cambridge, il Principe George, è più grande di qualche anno di Charlotte e di Louis. I figli di Kate Middleton e del Principe William vengono trattati allo stesso modo dai genit ...