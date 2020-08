Louis di Cambridge cresce ed è sempre più bello: l’ultima foto del ‘piccolo principe’ conquista tutti (Di lunedì 3 agosto 2020) Nello scorso mese di aprile il piccolo Louis di Cambridge ha compiuto 2 anni e a distanza di qualche mese da quel bellissimo evento, i suoi genitori Kate Middleton e il principe William hanno voluto nuovamente proporre una nuova immagine del loro terzogenito, che appare molto sorridente. Questa immagine è stata postata per ringraziare ufficialmente i fan. Infatti, vige una tradizione molto interessante nella casa reale: quando ricevono auguri, rispondono spesso e volentieri con foto del festeggiato. Sia per quanto riguarda gli scatti precedenti riguardanti gli altri fratelli e anche in questo caso con Louis, le istantanee sono effettuate all’interno dell’abitazione di famiglia, ad Anmer Hall, nel Norfolk. Il bambino non è apparso molto nei suoi primi anni di vita. Non è stato avvistato ... Leggi su caffeinamagazine

VanityFairIt : Non si vedeva mai, lo avevano soprannominato «principe invisibile». Ma come spesso accade, sono quelli che partono… -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Cambridge Louis di Cambridge, la nuova foto condivisa da Kate Middleton e William Vanity Fair Italia Louis di Cambridge, la nuova foto condivisa da Kate Middleton e William

«Sorridi!». Louis di Cambridge, 2 anni compiuti lo scorso aprile, si è messo di nuovo in posa. Mamma Kate Middleton e papà William hanno voluto condividere una nuova foto del loro figlio più piccolo p ...

Kate Middleton ‘George ha già capito di essere «diverso»’: la rivelazione privata

Il primogenito di casa Cambridge, il Principe George, è più grande di qualche anno di Charlotte e di Louis. I figli di Kate Middleton e del Principe William vengono trattati allo stesso modo dai genit ...

«Sorridi!». Louis di Cambridge, 2 anni compiuti lo scorso aprile, si è messo di nuovo in posa. Mamma Kate Middleton e papà William hanno voluto condividere una nuova foto del loro figlio più piccolo p ...Il primogenito di casa Cambridge, il Principe George, è più grande di qualche anno di Charlotte e di Louis. I figli di Kate Middleton e del Principe William vengono trattati allo stesso modo dai genit ...