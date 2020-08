Lombardia: Manzoni, ‘estraneo a vicenda Film Commission, sono sereno’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 ago. (Adnkronos) – “sono completamente estraneo, non ho nessun ruolo formale né di fatto in quella vicenda. Il mio socio Alberto Di Rubba è stato presidente della Lombardia Film Commission, ma mi risulta che tutta la vicenda sia stata concertata dai soci della fondazione”. Così il commercialista della Lega Andrea Manzoni, intervistato dall’Adnkronos, interviene sull’inchiesta milanese che riguarda la compravendita a prezzi gonfiati – secondo la procura – di un immobile a Cormano, comune alle porte di Milano. “Ribadisco la totale estraneità alla vicenda e rimango fiducioso”, precisa Manzoni che in base a notizie di stampa risulterebbe tra i ... Leggi su calcioweb.eu

Lega: Manzoni, 'rischio reputazione, mio peccato essere commercialista Carroccio'

