Lo Stato Islamico ha attaccato un carcere di Jalalabad, in Afghanistan: ci sono almeno 21 morti (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo Stato Islamico ha rivendicato un attacco compiuto nella notte tra domenica e lunedì in un carcere di Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar, che si trova nell’est dell’Afghanistan. Gli scontri all’interno del carcere hanno provocato almeno 21 morti Leggi su ilpost

vaticannews_it : #30luglio Rapiti, torturati, violentati, costretti a combattere per il sedicente Stato islamico e poi, anche quando… - amnestyitalia : #AmnestyReport #Iraq: la drammatica situazione dei minori Yazidi sopravvissuti allo ‘Stato islamico” - larenait : Attentato rivendicato dal sedicente Stato Islamico - fedram67 : RT @guidoolimpio: Attacco a prigione di Jalalabad, oltre 20 morti, coinvolti anche dei civili (compresi bambini). Sospetti su Stato Islamico - caramirna : RT @guidoolimpio: Attacco a prigione di Jalalabad, oltre 20 morti, coinvolti anche dei civili (compresi bambini). Sospetti su Stato Islamico -

Ultime Notizie dalla rete : Stato Islamico

Il Post

Tutto era pronto per la Festa del Sacrificio, la tradizionale cerimonia islamica che ricorda il sacrificio di un animale da parte di Abramo. Peccato che mattatoio e attività di macellazione fossero co ...Sei anni fa, il 3 agosto del 2014, nella regione del Sinjar, Nord Iraq, l’auto proclamato Stato islamico si accaniva contro la più numerosa comunità del mondo yazida, un’etnia di origine e di lingua c ...