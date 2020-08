Liverani: «Non sono sicuro il mio ciclo sia finito. Rimango se…» – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Lecce contro il Parma. Le sue parole Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Lecce contro il Parma, che ha sancito la retrocessione in Serie B dei pugliesi. «Credo che comunque una parte di questo ciclo sia finita. Su Liverani non ho la certezza che il ciclo sia finito perché sono un po’ una persona fuori dal coro. Anche se frequento questo mondo da trent’anni io sono diverso, e quindi sicuramente gli attestati di stima della gente per strada, tanta che ho incontrato, mi toccano molto. La vicinanza della proprietà anche. Liverani rimane se ha gli stimoli per rimanere. La mia storia non è ... Leggi su calcionews24

