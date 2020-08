LIVE – Bollettino oggi, lunedì 3 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di lunedì 3 agosto 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia, nella giornata di lunedì 3 agosto. Nuovi focolai in Italia, seppur la situazione si presenti sostanzialmente stabile da parecchio tempo con qualche centinaio di casi ogni giorno. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LE PREVISIONI SULLA FINE DEI contagi regione PER regione ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA I dati regionali verranno aggiornati ora per ora, nel corso della giornata di ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Verso proroga mascherina in luoghi chiusi. LIVE - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia: ultime news. Verso proroga mascherina in luoghi chiusi. LIVE - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia: ultime news. Verso proroga mascherina in luoghi chiusi. LIVE - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia: ultime news. Verso proroga mascherina in luoghi chiusi. LIVE - SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Verso proroga mascherina in luoghi chiusi. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE – Bollettino oggi, domenica 2 agosto: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) Sportface.it Coronavirus Italia: ultime news. Verso proroga mascherina in luoghi chiusi. LIVE

Dopo che Trenitalia e Italo avevano annunciato il ripristino del 100% della capienza su alcune tipologie di tratte, e dopo che ieri il ministro della Salute Speranza ha reagito firmando una nuova ordi ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo del 3 agosto

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 3 agosto: secondo l’ultimo bollettino aggiornato a ieri sono il numero dei casi positivi al Covid-19 in Italia è salito ...

Dopo che Trenitalia e Italo avevano annunciato il ripristino del 100% della capienza su alcune tipologie di tratte, e dopo che ieri il ministro della Salute Speranza ha reagito firmando una nuova ordi ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 3 agosto: secondo l’ultimo bollettino aggiornato a ieri sono il numero dei casi positivi al Covid-19 in Italia è salito ...