Litigano e lasciano il cane per giorni sul balcone: lo fanno morire (Di lunedì 3 agosto 2020) Prima una furiosa litigata poi hanno abbandonato il cagnolino, un pincher, sul balcone di casa. Un gesto inaccettabile e terribile, ancor più se si pensa che il cucciolo è rimasto da solo sul balcone per due lunghi giorni. Con un clima torrido. E’ successo a Caltanissetta. La coppia avrebbe prima discusso, poi l’uomo sarebbe stato allontanato da casa, mentre la donna avrebbe scelto di andare via dall’abitazione volontariamente. Nonostante un vicino si sia reso conto delle condizioni critiche del cane e abbia allertato le forze dell’ordine, il piccolo pinscher non ce l’ha fatta: è morto disidratato. I due – come riporta il Messaggero – potrebbero essere ora denunciati per maltrattamento di animali. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

