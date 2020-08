Lista UEFA Roma: assente Smalling, c’è Zaniolo (Di lunedì 3 agosto 2020) La Roma ha comunicato la Lista UEFA per gli impegni di Europa League: assente Smalling, ci sono Zaniolo e Bruno Peres La Roma ha reso nota la Lista ufficiale dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico Paulo Fonseca per gli impegni di Europa League. Assenti Chris Smalling, Mert Cetin e Javier Pastore. Lista A Bruno Peres Bryan Cristante Amadou Diawara Edin Dzeko Federico Fazio Nikola Kalinic Justin Kluivert Aleksandar Kolarov Pau Lopez Gianluca Mancini Antonio Mirante Henrikh Mkhitaryan Lorenzo Pellegrini Carles Perez Diego Perotti Davide Santon Leonardo Spinazzola Cengiz Under Jordan Veretout Gonzalo Villar Nicolò Zaniolo Roger Ibanez Lista B Riccardo ... Leggi su calcionews24

