L’isola Gallinara, in Liguria, è stata venduta per 10 milioni di euro: chi è il proprietario? (Di lunedì 3 agosto 2020) Un giovane magnate ucraino di 42 anni ha acquistato l’isola Gallinara per circa 10 milioni di euro. Ma ora cosa ne farà? Da sempre la Liguria è una regione ricca di attrazioni e bellezze naturali. Spiagge meravigliose, montagne da scoprire nell’entroterra e anche isole. Già, proprio come la Gallinara che collocata a circa 1,5 km … L'articolo L’isola Gallinara, in Liguria, è stata venduta per 10 milioni di euro: chi è il proprietario? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Liguria, l’isola Gallinara venduta all’ucraino Olexandr Boguslayev per oltre 10 milioni di euro - fattoquotidiano : L’isola di Gallinara è stata comprata per 10 milioni di euro da un magnate ucraino - HuffPostItalia : L’isola di Gallinara venduta a un magnate ucraino per oltre 10 milioni di euro - Simona_Buratti : RT @LaviniaBLR: «Liguria, l’isola Gallinara venduta a un ricco ucraino per oltre 10 milioni» Una società di Montecarlo, la «Galinette» ha… - IvoAyrton : RT @AleLepri: ..la svendita è iniziata, signore e signori! -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola Gallinara Zanardi, la moglie Daniela al suo fianco: "Riuscirà a farcela" Corriere della Sera