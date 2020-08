L’ira di Musumeci: «Conte ha tradito l’Italia e la Sicilia. Il suo è un buonismo di bassa bottega» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Conte e l’Europa hanno tradito l’Italia e la Sicilia». È il duro atto di accusa del governatore Siciliano Nello Musumeci. Che, in una intervista a Libero, attacca pesantemente il presidente del consiglio e l’intero governo per l”irresponsabile gestione dei migranti. La raffica di sbarchi quotidiani hanno portato la Sicilia al collasso. Musumeci: il governo ha tradito la Sicilia Musumeci è tornato a parlare di “delitto di Stato” da parte di chi sta agendo con mesi di ritardo. «Hanno ignorato il grido di allarme che avevamo lanciato ad aprile. Oggi è facile dire che c’è una emergenza in Sicilia. Ma bisognerebbe anche ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : L’ira di Musumeci: «Conte ha tradito l’Italia e la Sicilia. Il suo è un buonismo di bassa bottega»… - ParisiSonia : L'ira di Musumeci a Roma: 'Sui migranti la pazienza dei siciliani ha un limite' - PalermoToday : L'ira di Musumeci a Roma: 'Sui migranti la pazienza dei siciliani ha un limite' - AlienoGrigio17 : L'ira di @Musumeci_Staff a Roma: 'Sui migranti la pazienza dei siciliani ha un limite' - askanews_ita : L’ira di Musumeci sui #migranti in fuga: il governo fa finta di niente -

Ultime Notizie dalla rete : L’ira Musumeci Il Partito Democratico sancataldese: "Dalla Lega in giunta regionale alle dichiarazioni di Pagano, è il fallimento della Sicilia" SeguoNews