Lipsia-Atletico Madrid, probabili formazioni quarti Champions League (Di lunedì 3 agosto 2020) Le probabili formazioni di Lipsia-Atletico Madrid, match dei quarti di finale di Champions League. Sarà una sfida secca che si disputerà giovedì 13 agosto alle ore 21, in palio ci sono le semifinali della competizione più importante. In Portogallo le due squadre si affronteranno a viso aperto, queste le possibili scelte operate da Nagelsmann e Simeone per lo scontro che andrà a chiudere la stagione di una delle due. QUI Lipsia – Mancherà Timo Werner già passato al Chelsea, lo rileva il redivivo Poulsen in attacco. In mezzo al campo non si può fare a meno di Sabitzer. QUI Atletico – Simeone si affida a Joao Felix in attacco a far coppia con Diego Costa, ... Leggi su sportface

Si avvicina il ritorno della Champions League. Alcuni ottavi di finale sono ancora da completare, ma ci sono già delle squadre che attendono ai quarti. Fra queste Atletico Madrid e Lipsia, che si sfid ...

Dopo aver eliminato i campioni in carica del Liverpool, l’Atletico Madrid si è candidato automaticamente ad essere una delle favorite per la vittoria finale della Champions League. Carrasco, però, pen ...

