Lione, oggi doppia seduta in vista della Juventus: giovedì la partenza (Di lunedì 3 agosto 2020) Lione, oggi doppia seduta in vista della Juventus, giovedì la partenza per Torino, venerdì le due squadre si affronteranno dopo l’1-0 scorso Lione, oggi doppia seduta in vista della Juventus, giovedì la partenza per Torino, venerdì le due squadre si affronteranno dopo l’1-0 scorso che i bianconeri dovranno quantomeno pareggiare per tirarla ai supplementari. DAL SITO DEL CLUB- D a oggi di nuovo in campo, la squadra di Rudi Garcia venerdì sera sfiderà Cristiano Ronaldo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come detto, si riparte ... Leggi su calcionews24

Passi in avanti di Paulo Dybala in vista di Juventus-Lione: ok dei medici per svolgere la parte atletica degli allenamenti, prossimi giorni decisivi. La partita persa dalla Juventus contro la Roma l'h ...

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Radio Anch'io Sport, sulle frequenze di Radio Rai, dopo la chiusura del campionato e in vista della sfida contro il Paris Saint Germain in Cha ...

