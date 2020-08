L’inghippo che disarma il bazooka della Bce (Di lunedì 3 agosto 2020) I dati sulla decrescita del Pil rilasciati la scorsa settimana è qualche cosa che a febbraio avremmo ritenuto inimmaginabile. Con il passare delle settimane e la palese incapacità del governo era quasi certo che il peggio era da attendersi per giugno e settembre. L’economia Italiana è regredita di trent’anni: il reddito prodotto nel secondo trimestre 2020 di 356,6 miliardi è pari a quello del secondo trimestre del 1990. E non era scienza missilistica ma buon senso, immaginare che la ripresa non avrebbe assunto la forma di una “V” - ovvero di una veloce caduta seguita da una repentina ripresa e che si sarebbe dovuta avverare al più tardi per marzo del 2021- ma bensì di una lunga “L”: al posto di una veloce ripresa ci aspetta una lunga fase di depressione. E se ad essa si somma una ... Leggi su nicolaporro

