L’indiscrezione: Foresti nuovo dg del Catanzaro, domani la presentazione. E Calabro per la panchina (Di lunedì 3 agosto 2020) Diego Foresti sarà il nuovo direttore generale del Catanzaro, contratto biennale, c’è la firma, tra poco sarà ufficiale, domani la presentazione. Confermato quanto vi avevamo anticipato, esattamente come in giornata Antonio Calabro si libererà della Viterbese e poi siglerà un biennale con il club giallorosso. L'articolo L’indiscrezione: Foresti nuovo dg del Catanzaro, domani la presentazione. E Calabro per la panchina proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

