L’immunologa della Casa Bianca: «Siamo nella seconda fase del virus. Mettete le mascherine in casa» (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto) Donald Trump è furioso con la dottoressa Deborah Birx, coordinatrice della task force per il Coronavirus della casa Bianca. «Pathetic!», il tweet scritto dal Presidente contro la dottoressa termina così. Prima, un esplicito riferimento alle dichiarazioni che la funzionaria sanitaria dell’amministrazione Trump ha rilasciato nelle sue ultime interviste. Ai microfoni di ABC News la dottoressa Deborah L. Birx ha spiegato come gli Stati Uniti siano entrati in una «nuova fase» nella lotta contro il virus, esortando le persone a indossare le mascherine anche in casa, «soprattutto se si ... Leggi su open.online

