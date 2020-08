Liguria, l’isola Gallinara venduta a un ricco ucraino per oltre 10 milioni (Di lunedì 3 agosto 2020) È a 1,5 km dalla costa, tra Alassio e Albenga. Nel Medioevo è stata rifugio di santi e di papi. L’ha acquistata Olexandr Boguslayev dalle nove famiglie proprietarie. Ecco chi è suo padre Leggi su corriere

NinoSaltato : RT @Corriere: Liguria, l’isola Gallinara venduta all’ucraino Olexandr Boguslayev per oltre 10 milioni di euro - mlucy944 : RT @Corriere: Liguria, l’isola Gallinara venduta all’ucraino Olexandr Boguslayev per oltre 10 milioni di euro - Corriere : Liguria, l’isola Gallinara venduta all’ucraino Olexandr Boguslayev per oltre 10 milioni di euro - Ossmeteobargone : RT @TurismoLiguria: Nel mostrarvi le immagini più incredibili e suggestive della #Liguria ci mettiamo il cuore! ?? E l'Isola di #Bergeggi, u… - ivonne69villa : RT @TurismoLiguria: Nel mostrarvi le immagini più incredibili e suggestive della #Liguria ci mettiamo il cuore! ?? E l'Isola di #Bergeggi, u… -

Ultime Notizie dalla rete : Liguria l’isola Coronavirus, estate 2020 e rincaro prezzi: quanto costerà andare al mare? Corriere della Sera