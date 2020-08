Liguria, l’isola Gallinara venduta a un magnate ucraino per oltre 10 milioni di euro (Di lunedì 3 agosto 2020) Liguria, l’isola Gallinara venduta per oltre 10 milioni di euro L’isola Gallinara in Liguria è stata venduta pochi giorni fa per oltre 10 milioni di euro. Si tratta di una riserva naturale regionale, costituita nel 1989, a un chilometro e mezzo dalla costa, collocata tra Albenga ed Alassio. Per secoli, l’isola Gallinara è appartenuta alla Chiesa, mentre negli ultimi 150 anni è passata tra le mani di banchieri ed industriali, finché non è finita nel mirino di Olexandr Boguslayev, un ucraino residente nel Principato con cittadinanza di Grenada, l’isola caraibica. L’uomo, 42 anni, avrebbe ... Leggi su tpi

