“Licenziato senza spiegazioni”. Gerry Scotti, l’accusa è pesantissima (Di lunedì 3 agosto 2020) Fermi tutti perché sta succedendo qualcosa a Gerry Scotti. Lui, che è tra i conduttori televisivi più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano. Colonna portante di numerosi programmi di successo, l’ex giudice di Tu si que Vales decanta di un successo davvero smisurato. Sarà per la sua immensa professionalità e bravura oppure per la sua smisurata simpatia, fatto sta che il conduttore lombardo è un vero e proprio mattatore del piccolo schermo. Eppure, nonostante questo, è stato il destinatario di un duro attacco. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Nel recentissimo numero del settimanale ‘Nuovo’, il buon Scotti ha ricevuto una durissima e pesantissima critica. Cosa c’era scritto? ‘Sono stato licenziato senza alcun ... Leggi su caffeinamagazine

IlSarto4 : @pap1pap Manca quel quid finale. Si vuole fare il salto di qualità? Bene allora si imboccano le strade giuste anche… - TeresaJordano70 : RT @VL_Albertson: Ieri ho seguito (prima volta) il post partita di #Conte. Mi è diventato simpatico.????????? Ha fatto(detto) di tutto per ess… - lollo_interista : @_Anth00NY Io sono senza parole. siamo passati dall'euforia di ieri sera per aver sconfitto la super Atalanta alla… - Chiaraema1 : RT @VL_Albertson: Ieri ho seguito (prima volta) il post partita di #Conte. Mi è diventato simpatico.????????? Ha fatto(detto) di tutto per ess… - infoitcultura : Gerry Scotti, le accuse brutali del giovane ballerino “Licenziato senza ragione…” -

Ultime Notizie dalla rete : “Licenziato senza Selfie con Salvini, licenziato delegato Cgil Corriere della Sera