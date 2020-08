“L’ho fatto dopo Temptation Island”. Anna Boschetti lo annuncia ‘in diretta’, con tanto di foto (Di lunedì 3 agosto 2020) Usciti insieme da ‘Temptation Island’, Anna e Andrea si godono la felicità ritrovata dopo i problemi affrontati durante il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Gran parte del pubblico, da sempre schierato contro di lei per la strategia messa in atto al villaggio con il tentatore Carlo e le frasi su soldi e beni materiali, sperava di vederli chiudere la loro storia d’amore. E invece Anna, descritta “arrivista, manipolatrice e arrogante” è uscita vittoriosa. Più grande di Andrea, separata e con due figlie, a Temptation ha deciso scientemente di far soffrire il compagno per “costringerlo” a mettere su famiglia. “Non fai abbastanza l’uomo”, le ha rinfacciato anche durante il falò di confronto ... Leggi su caffeinamagazine

marcocappato : Il Pubblico Ministero ha appena chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere per Mina Welby e per me. Attendia… - LegaSalvini : ?? PROCESSO A SALVINI, CONDIVIDI QUESTA DICHIARAZIONE SE SEI D'ACCORDO. 'Ho chiesto io a Salvini di bloccare lo sb… - francescacheeks : Sono sulla copertina di #UrbanMagazine ?? dove ho fatto un viaggio dentro ad una stanza, o meglio, dentro ad un camp… - alydaddario : @FangirlSiria @Hazzswonderland @scrvpted @mrsbanexx @dearsimoo @rvndomgemini l’ho già fatto :( - boia_er : @Aelois_ Lo sguardo che mi ha fatto innamorare, sin dalla prima volta che l'ho incrociato. ?????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : “L’ho fatto Giuseppino e la Presidente informazioneonline.it