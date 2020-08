L’ex presidente blaugrana: “Il Barcellona deve avere molto rispetto del Napoli” (Di lunedì 3 agosto 2020) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gaspart, ex presidente del Barcellona. “Non seguo la serie A con continuità, ma posso dire che il Napoli è una squadra attrezzata ed in grado di mettere in difficoltà il Barcellona che deve avere molto rispetto. Non sappiamo se Insigne giocherà, ma Gattuso avrà cambi all’altezza. Ho costruito la Cittadella Sportiva del Barcellona, è stato un passo molto importante perché abbiamo formato alla Masia giocatori come Xavi, Piquet, Messi, Iniesta, Puyol, Busquets, Valdes e tanti altri ancora che poi alla lunga hanno portato dei vantaggi al club. Mi sento di escludere che Messi l’anno prossimo possa giocare in Italia e ... Leggi su ilnapolista

Tg3web : Una storia di abusi e violenze sessuali quella che ha portato il miliardario Jeffrey Epstein in carcere, dove poi s… - napolista : L’ex presidente blaugrana: “Il Barcellona deve avere molto rispetto del Napoli” “Il Napoli è una squadra attrezzata… - ringetto65 : RT @mariellaM5S: Grande il nostro Presidente Del Consiglio, che nomina e ringrazia fra gli altri, l'ex Ministro delle Infrastrutture e dei… - Renemargot1 : RT @mariellaM5S: Grande il nostro Presidente Del Consiglio, che nomina e ringrazia fra gli altri, l'ex Ministro delle Infrastrutture e dei… - ginocalcinotto : RT @mariellaM5S: Grande il nostro Presidente Del Consiglio, che nomina e ringrazia fra gli altri, l'ex Ministro delle Infrastrutture e dei… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex presidente John Bolton: “Trump inaffidabile, ma Biden debole dopo l’Ucraina” Rep