Leo Gullotta, la confessione da brividi: “Mi tolsero il lavoro perché sono gay…” [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Leo Gullotta e il suo coming out nel 1995 Senza ombra di dubbio Leo Gullotta è uno degli attori comici e drammatici più amati e apprezzati dal cinema italiano. Il professionista siciliano che nella sua lunga carriera artistica vanta anche il ruolo di doppiatore ha trovato la popolarità nel Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore. Anni di grandi successi ma ad un certo punto il suo percorso professionale ha subito una battuta d’arresto dopo un’importante dichiarazione sulla sua vita privata. Ebbene sì, Gullotta nel 1995 ha dichiarato apertamente di essere gay. Il tutto avvenne durante la promozione del pellicola cinematografica di Christian De Sica che si chiamava ‘Uomini Uomini Uomini’. Si trattava di uno dei primi coming out tra i nomi più blasonati che fanno parte del mondo dello ... Leggi su kontrokultura

emanueleaddondi : @mitrandirr @Simeone Leo chi? Leo Gullotta? - GualtieroSanta1 : RT @gayit: Leo Gullotta, “Mi tolsero il ruolo di Don Puglisi perché scoprirono che sono gay' - Andrews_Blog : Leo Gullotta Niente ruolo di Don Pugliesi perché ero gay: Leo Gullotta Niente ruolo di Don Pugliesi perché ero gay.… - italymystery : RT @gayit: Leo Gullotta, “Mi tolsero il ruolo di Don Puglisi perché scoprirono che sono gay' - grumpy792 : RT @gayit: Leo Gullotta, “Mi tolsero il ruolo di Don Puglisi perché scoprirono che sono gay' -

Leo Gullotta, nel corso di un’intervista a “Il fatto quotidiano”, ha fatto un terribile racconto legato al suo passato: ecco le parole dell’attore Leo Gullotta è uno degli attori storici del cinema it ...“Il mondo dello spettacolo non ti cambia, sono le persone che cambiano, spesso in conseguenza del potere lavorativo cui ti associano. Non ho mai avuto bisogno di essere definita dal ruolo televisivo c ...