Lenny Kravitz, auguri di compleanno al marito dell’ex moglie (Di lunedì 3 agosto 2020) Ma dove si trova un altro come Lenny Kravitz? Sexy, talentuoso, amante e rispettose delle donne, del presente e del passato, padre presente e affettuoso. E capace di diventare grande amico dei nuovi compagni delle ex. Come nel caso di Jason Momoa, gigante altrettanto affascinante, attuale marito dell’ex storica di Lenny, Lisa Bonet (la Denise dei Robinson). Sul suo account Instagram, Kravitz ha postato una foto insieme a Jason, con il commento: “Buon compleanno @prideofgypsies. Una sola famiglia. Un solo amore”. E Momoa ha immediatamente replicato: “Ti amo ohana (che in hawaiana significa “famiglia”). Mi manchi”, insieme a vari emoj a cuoricino. Lenny, che ha da poco cancellato le date europee del suo tour causa emergenza Covid, ... Leggi su dilei

