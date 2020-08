Legionella, primo caso mortale a Siracusa: è deceduta una donna (Di lunedì 3 agosto 2020) A Siracusa, il primo caso mortale di Legionella. È morta una donna ricoverata all’ospedale Umberto I. Attivate le procedure previste dall’Asp di Siracusa La Legionella comincia a preoccupare seriamente anche in Italia. Dopo il primo focolaio registrato nei giorni scorsi, è di poco fa la notizia del primo caso mortale legato alla malattia. A Siracusa, … L'articolo Legionella, primo caso mortale a Siracusa: è deceduta una donna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

NewSicilia : #Legionella, primo decesso in #Sicilia.

In un periodo già particolarmente drammatico dal punto di vista sanitario a causa del Coronavirus, desta preoccupazione la notizia che arriva dal Friuli Venezia Giulia. Fonti locali riportano infatti ...Otto gli ammalati: cinque, di cui uno grave, sono ancora ricoverati in ospedale Il sindaco: non servono ordinanze, basta rispettare alcuni accorgimenti AVIANO «Il focolaio di legionella individuato in ...