Lega: per Raggi periferia e provincia sono discarica (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “Siamo alle solite. La sindaca Raggi utilizza ancora la periferia di Roma per lo smaltimento dei rifiuti e la Regione Lazio avalla questa decisione giudicando l’impatto ambientale del progetto Ama compatibile con il territorio. Una scelta che danneggia non solo il Municipio XV ma anche i territori limitrofi come Anguillara Sabazia, oltre ai centri residenziali di Osteria Nuova e Cesano fin troppo vicini al futuro impianto.” “Un’area sulla quale gia’ gravano le antenne di Radio Vaticana, il depuratore CoBis di Acea e l’Enea Casaccia, per non parlare della piu’ totale assenza di manutenzione stradale e, come se non bastasse, ecco che i residenti vedono ancora una volta investire il loro municipio nell’ennesima scelta invasiva da parte del Comune di Roma”. Cosi’ in una nota il ... Leggi su romadailynews

SerieA : La classifica finale della #SerieATIM, al termine della giornata n°38. Si chiude così il Campionato 2019/2020 ????????… - fattoquotidiano : PIANETA LOMBARDIA Un vorticoso e opaco giro finanziario porta il Carroccio a capo dei tre enti che d’ora in poi dov… - Tg3web : Dopo le segnalazioni della Banca d'Italia, si indaga su 39 bonifici ai commercialisti che amministrano la Lega. L'i… - kittimanda : RT @fdragoni: Lega disintegrata. #Salvini incapace ormai di dialogare col Paese. Centrodestra in ritirata. Vi do un compitino per le vacan… - CocaiMerlin : RT @OrNella645587: Mala tempora currunt sed peiora parantur Si avvicinano tempi bui per i #ladri di #LegaLadrona Lega, i 39 bonifici «sos… -