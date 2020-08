Lega: Manzoni, ‘bonifici? Sono tranquillo, soldi sono tracciati’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Milano, 3 ago. (Adnkronos) – “Al di là della cifra, sono tranquillo, perché tutti i soldi sono tracciati e l’attività è stata svolta ed è sotto gli occhi di tutti. Si dimentica che abbiamo sostituito tutto l’ufficio amministrativo in Lega: siamo arrivati in un momento di ristrettezze finanziarie e abbiamo contribuito a realizzare una ristrutturazione con successo”. Così il commercialista della Lega Andrea Manzoni, intervistato dall’Adnkronos, replica alle indiscrezioni di stampa secondo cui Mdr Stp srl – società di cui è socio amministratore – avrebbe ricevuto 39 bonifici, in un anno, per un totale di circa mezzo milione di ... Leggi su calcioweb.eu

LaStampa : La procura vaglia 39 bonifici a Manzoni e Di Rubba. La replica: «Gestiamo i conti del partito». - dvcaradonna : RT @perchetendenza: 'Fondi Lega': Perché sono stati segnalati dall'antiriciclaggio 39 bonifici per un totale di mezzo milione di euro parti… - zazoomblog : Lega: Manzoni bonifici? Sono tranquillo soldi sono tracciati - #Lega: #Manzoni #bonifici? #tranquillo - antonel52837259 : RT @GarauSilvana: Mezzo milione di euro alla Mdr stp srl,azienda che fa capo a Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni,indagati x palazzo comprat… - notizieit : Lega: Manzoni, 'ne uscirò come uomo perbene, rifarei il commercialista… -