Lega, i 39 bonifici «sospetti» ai commercialisti e la pista dei fondi spariti (Di lunedì 3 agosto 2020) I tesorieri del partito e i movimenti segnalati da Banca d’Italia: verifiche in corso per capire se le movimentazioni, effettuate tra giugno 2019 e maggio 2020, servissero per schermare parte dei 49 milioni che la Lega dovrebbe restituire allo Stato Leggi su corriere

Quattordici bonifici da Lega per Matteo Salvini, tredici da Lega Nord e dodici da Radio Padania. Finiscono in una segnalazione dell'Antiriciclaggio di Bankitalia, trasmessa alla Finanza e poi alle pro ...

ROMA — In poco più di un anno hanno ricevuto 39 bonifici per un totale di circa mezzo milione di euro. Soldi trasferiti dalla Lega per Salvini, Lega Nord e Radio Padania alla loro società Mdr stp srl.

