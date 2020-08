Lecco, si asfalta la nuova Lecco - Ballabio: chiuso di notte il raccordo della Valsassina (Di lunedì 3 agosto 2020) Lecco, 2 agosto 2020 " La nuova Lecco " Ballabio resta chiusa per una settimana ma solo di notte . Da questa sera riprendono infatti i lavori di rifacimento del mano stradale e di asfaltatura della ... Leggi su ilgiorno

Lecco, 2 agosto 2020 – La nuova Lecco – Ballabio resta chiusa per una settimana ma solo di notte. Da questa sera riprendono infatti i lavori di rifacimento del mano stradale e di asfaltatura della pav ...VIA SORA sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico proseguimento fino ...