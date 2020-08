Lecce, Sticchi Damiani: “Retrocessione dolorosa ma ripartiremo. Non è un anno perso, onore ai giocatori…” (Di lunedì 3 agosto 2020) Una prova d'orgoglio e coraggio non è bastata la Lecce per vincere contro il Parma e soprattutto per salvarsi dalla retrocessione. Il Genoa, che già partiva con un punto di vantaggio, ha vinto contro il Verona e ha ottenuto la permanenza nella massima serie ai danni proprio dei salentini. Attraverso il sito ufficiale del club, il presidente Saverio Sticchi Damiani ha voluto commentare questa annata particolare e l'addio al massimo campionato.Sticchi Damiani: "onore alla squadra. Retrocessione dolorosa ma..."caption id="attachment 889787" align="alignnone" width="594" Sticchi Damiani Lecce (Getty images)/caption"Sembra strano dopo questa retrocessione, ma voglio lo stesso ringraziare la gente e i nostri ... Leggi su itasportpress

