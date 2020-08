Le scuole non siano mai più seggi elettorali (Di lunedì 3 agosto 2020) Sembra che questa sia la volta buona, da anni vari esponenti politici lo propongono ritualmente, ma pochi hanno lavorato concretamente per risolvere la questione anche dal punto di vista amministrativo visto che per la procedura elettorale ci si deve attenere a un D.P.R. del 1957 che stabilisce le caratteristiche delle sale dove si vota.La situazione quindi è complessa ma creare delle tensostrutture all’esterno delle scuole non costerebbe di più della sanificazione e del segnale negativo che daremo ai ragazzi con un’altra interruzione a 5 giorni dall’inizio dell’anno. Di sacrificarsi vien chiesto sempre alla scuola e ai genitori che rimangono nell’incertezza perenne.Ma come fanno all’Estero? Nel Regno Unito i seggi elettorali sono spesso allestiti per strada, in posti dove la gente ... Leggi su huffingtonpost

