Le notizie del giorno – L’incubo del calciatore di Serie A, il caos all’Inter e il bel messaggio di Ilicic (Di lunedì 3 agosto 2020) Le notizie del giorno – Due settimane di inferno quelle vissute da Gianluca Mancini e sua moglie Elisa, in silenzio, di nascosto. Due settimane di paura, ma adesso la coppia ha ritrovato il sorriso. Con un post su Instagram Elisa ha raccontato dei problemi avuti dalla piccola Ginevra, primogenita, nata prematura lo scorso 18 luglio e rimasta in ospedale lontano da mamma e papà fino a ieri. “Sei nata e subito ti hanno portata via da noi e solo dopo 14 giorni infiniti di ansie e paure, di mille viaggi all’ospedale, di speranza, di dolore e di domande senza risposta, sei arrivata nella tua nuova casa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Al termine del match perso contro l’Inter, l’Atalanta si è riunita in campo per una foto di gruppo e ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: obbligo mascherina fino ferragosto, ma verso proroga Fanpage.it Porto Torres: bonifiche, in autunno l'impianto di trattamento degli inquinanti

Sarà installato in autunno il primo impianto della piattaforma ambientale per il trattamento dei materiali contaminati nell'area inquinata del Sin di Porto Torres, dove Eni ha avviato le operazioni di ...

Intesa-Ubi, Bazoli: «L'operazione è nell'interesse del Paese»

«Ubi, rimanendo da sola, non sarebbe stata in grado di affrontare la competizione durissima che attende il mondo bancario». Lo dice, in un'intervista a Repubblica Giovanni Bazoli, presidente emerito d ...

