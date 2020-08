Le milioni di dosi del vaccino contro il Coronavirus che la Russia si prepara a iniettare a ottobre (Di lunedì 3 agosto 2020) La Russia ha intenzione di produrre milioni di dosi del suo vaccino contro il Coronavirus SARS-COV-2 entro l’inizio del 2021: si tratta del preparato dell’istituto di ricerca russo Gamaleya che Mosca vuole validare entro il 10 agosto anche se non ha completato i trial clinici. Il Ministero della Difesa in una dichiarazione citata da Interfax sostiene che il vaccino “è sicuro e ha un’alta tolleranza”. Secondo il New York Times invece la Russia prepara una campagna vaccinale di massa che partirà già entro ottobre. “Le informazioni fornite dai test di laboratorio e strumentali ci permettono di dire che il vaccino è ... Leggi su nextquotidiano

