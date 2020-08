Lavoro e nuove aperture, Risparmio Casa punta a 200 negozi e assume in tutta Italia 400 figure (Di lunedì 3 agosto 2020) Un obiettivo ambizioso, a cui i vertici dell’azienda puntano dritto senza esitazioni. Risparmio Casa ha in cantiere 14 nuove aperture, 3 grandi ristrutturazioni e cambio di location nel 2020, per raggiungere l’obiettivo dei 200 punti vendita entro il 2025. Un piano di sviluppo importante quello deciso dai fratelli Fabio e Stefano Battistelli, che prevede l’inserimento entro l’anno di oltre 400 nuove risorse che riguardano diverse aree e competenze, tra cui direttori, vice direttori, addetti ai reparti, cassieri e magazzinieri. Risparmio Casa, catena con oltre 100 negozi in tutto il territorio Italiano, funziona perché offre un vasto assortimento di prodotti di qualità, a ottimi ... Leggi su quifinanza

oss_romano : #3agosto #primapagina Senza lavoro famiglie e società non vanno avanti. All’Angelus il #Papa prega per il popolo de… - CatalfoNunzia : Grazie al taglio del cuneo fiscale, in vigore da luglio, 16 milioni di lavoratori riceveranno un aumento mensile fi… - raffaellapaita : «Da tempo @ItaliaViva si batte per nuove infrastrutture in tempi rapidi con il piano #ItaliaShock. Continuerò a bat… - imusumarra : RT @oss_romano: #3agosto #primapagina Senza lavoro famiglie e società non vanno avanti. All’Angelus il #Papa prega per il popolo del #Nicar… - Middlevilist : RT @oss_romano: #3agosto #primapagina Senza lavoro famiglie e società non vanno avanti. All’Angelus il #Papa prega per il popolo del #Nicar… -