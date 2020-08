Lasciano il Cane nel Balcone, Muore Dopo Due Giorni Senza Cibo e Acqua Sotto al Sole a 40 Gradi (Di lunedì 3 agosto 2020) L’orribile gesto è stato compiuto in un’abitazione a Caltanissetta, i vigili del fuoco lo hanno tratto in salvo ma le sue condizioni erano già gravi e Dopo alcune ore non ce l’ha fatta. Dopo due Giorni Senza Cibo né Acqua a circa 40 Gradi di temperatura purtroppo non ce l’ha fatta. La tragedia è capitata ad un cagnolino a Caltanissetta, dove i suoi padroni abitavano prima di abbandonarlo a sé stesso ingabbiato nel Balcone dell’abitazione in queste giornate torride. Il tutto sarebbe avvenuto poiché tra la coppia è scattata una furiosa lite che avrebbe prima costretto l’uomo a lasciare casa, poi Dopo alcuni Giorni anche la ... Leggi su youreduaction

Corriere : Litigano e lasciano il cane per 2 giorni sotto il sole a 40 gradi: è in fin di vita - infoitinterno : Lasciano il cane sul balcone per 2 giorni a 40 gradi senza acqua, è gravissimo - infoitinterno : Litigano e lasciano il cane in balcone: muore dopo i soccorsi - tusciaweb : Litigano e lasciano il cane per due giorni sul balcone, l’animale non ce l’ha fatta Caltanissetta - Hanno litigato… - Antonioquantum2 : RT @BlackL78: #WAL Sono troppo impegnati a litagare per ricordarsi del loro cane pincher, così lo lasciano in balcone con il termometro che… -