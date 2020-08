L'arcobaleno sul ponte di Genova: "È il simbolo della speranza" (Di lunedì 3 agosto 2020) Durante la cerimonia di inaugurazione del ponte di Genova, in cielo È comparso un arcobaleno Leggi su it.mashable

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Lɺrcobaleno sul L’Aquila brucia ancora: roghi verso il centro abitato, gente in strada Corriere della Sera Opposizioni all’attacco, Fratelli d’Italia difende il sindaco

ORISTANO. Non si arrende, la minoranza, e sulla bocciatura della gestione diretta delle strisce blu è pronta a continuare a battagliare. La maggioranza rompe il silenzio, e Fratelli d’Italia spiega ...

Zen 4 5 nm in test

ma ho anche letto che TSMC risponde picche... ed è ovvio, si darebbe la mazza sui piedi. Se Intel limita l'espansione di AMD, quando risolverà i suoi problemi nanometria silicio, avrebbe perso meno ...

ORISTANO. Non si arrende, la minoranza, e sulla bocciatura della gestione diretta delle strisce blu è pronta a continuare a battagliare. La maggioranza rompe il silenzio, e Fratelli d’Italia spiega ...ma ho anche letto che TSMC risponde picche... ed è ovvio, si darebbe la mazza sui piedi. Se Intel limita l'espansione di AMD, quando risolverà i suoi problemi nanometria silicio, avrebbe perso meno ...