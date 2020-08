L’Aquila, il vento spinge l’incendio verso il centro abitato: gente in strada, a Pettino situazione drammatica [VIDEO] (Di martedì 4 agosto 2020) Fronte dell’incendio che si allarga e che si avvicina sempre piu’ al centro abitato, direzione del vento che sta “spingendo” il rogo e gente scesa in strada impaurita, tra cui cittadini che si mettono a disposizione per le operazioni di contenimento e contrasto, costituendo un problema piu’ che un sostegno. Sara’ un’altra notte di passione e preoccupazione all’Aquila per l’incendio, di origine dolosa perche’ sono stati trovati inneschi, che sta flagellando il monte di fronte al popoloso quartiere di Pettino e che non e’ sotto controllo. A Pettino si registra la presenza di molte persone in strada lungo via del Castelvecchio, via Sfrizzoli e in altre che sono alle ... Leggi su meteoweb.eu

stefaniapezzopa : L’AQUILA CONTINUA A BRUCIARE. Fa caldissimo e c’è tanto vento purtroppo.Fiamme alte e tanto fumo sulla città.Ora so… - PdCepagatti : RT @stefaniapezzopa: Fuochi a San Vittorino, Arischia, Collebrincioni e nei dintorni della città Dell’Aquila, sono preoccupatissima ed affr… - stefaniapezzopa : Fuochi a San Vittorino, Arischia, Collebrincioni e nei dintorni della città Dell’Aquila, sono preoccupatissima ed a… -

