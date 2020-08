L’Aquila brucia ancora, 5 canadair provano a contenere le fiamme (Di lunedì 3 agosto 2020) PESCARA – Dalle 5 di questa mattina sono riprese le operazioni di contenimento e spegnimento degli incendi che si sono sviluppati all’Aquila, tra Arischia e Monte Pettino. Sono impegnate diverse squadre di volontari della Protezione Civile e militari del 9° Reggimento Alpini, che sono partite dalla cresta del Monte Pettino per realizzare una nuova linea tagliafuoco con l’obiettivo di evitare che le fiamme si propaghino in direzione Est. Le condizioni meteorologiche continuano ad essere sfavorevoli allo spegnimento con alte temperature e venti in rinforzo. Sui roghi sono impegnati 60 volontari della Protezione Civile, 75 vigili del fuoco, 30 militari del 9°Reggimento Alpini, 5 Canadair e 2 elicotteri. Sono presenti sul posto il responsabile della Protezione Civile Regionale, Silvio Liberatore, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il questore dell’Aquila, Gennaro Capoluogo, il Prefetto Cinzia Torraco e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha sorvolato la zona per verificare la numerosa presenza di focolai. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: L’Aquila brucia ancora, 5 canadair provano a contenere le fiamme Banchi innovativi, all’Ovidio di Sulmona si usano già Malore sul Gran Sasso, soccorsa una ragazza di 27 anni In Abruzzo ex infermiera dona 10mila euro ai colleghi Il Napoli in ritiro a Castel di Sangro, De Laurentiis: “Mi sono innamorato” In Abruzzo arriva la ‘Trabocchi line’: in treno al mare con 20 corse Leggi su dire

