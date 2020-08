L’agente di Manzi (Primavera Napoli): “Non andrà subito al Lille, farà un anno in LegaPro” (Di lunedì 3 agosto 2020) Luca Scarcia, agente del capitano della Primavera Claudio Manzi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Manzi è stato inserito nella trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. “Quella di Manzi al Lille è un’operazione condotta tra le due società, siamo stati solo interpellati per l’ok del giocatore e della famiglia. Ci va bene così perché è un’esperienza positiva per Claudio. Lasciare Napoli? Per quest’anno farà un percorso in Italia, in LegaPro, altri discorsi sono lontani. Claudio deve ancora mettersi alla prova e confrontarsi con realtà di calcio professionistico. Non è ancora sicuro che andrà in Francia, è ancora presto per ... Leggi su ilnapolista

